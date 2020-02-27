السعودية اليوم / كلية الاتصالات تدشن أول فرقة كشفية



الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ، أول فرقة كشفية بالكلية ، ضمت في عضويتها 12 متدربا.

‏وأوضح قائد الفرقة الكشفية سطام بن عبدالعزيز الفهيد، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية في الكلية ، كان هناك إقبال كبير من المتدربين بالكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، أظهر حماس المتدربين للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهم مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة

‏وأضافت "الفهيد": بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية يوم أمس، بحضور عميد الكلية ووكيلها لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي ، حيث تم تقليد العميد والوكيل المنديل الكشفي فيما تم اختيار 12 متدربا من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع .

‏وأضاف أنه تم تعريف المنضمين للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل .

// انتهى//

16:43ت م

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الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ، أول فرقة كشفية بالكلية ، ضمت في عضويتها 12 متدربا.‏وأوضح قائد الفرقة الكشفية سطام بن عبدالعزيز الفهيد، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية في الكلية ، كان هناك إقبال كبير من المتدربين بالكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، أظهر حماس المتدربين للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهم مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية ‏وأضافت "الفهيد": بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية يوم أمس، بحضور عميد الكلية ووكيلها لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي ، حيث تم تقليد العميد والوكيل المنديل الكشفي فيما تم اختيار 12 متدربا من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع .‏وأضاف أنه تم تعريف المنضمين للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل .// انتهى//16:43ت م0191

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