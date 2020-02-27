السعودية اليوم / "الهزاني" متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًا لها.

ويتمتع الهزاني بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.

// انتهى //

16:40ت م

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