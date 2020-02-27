السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يغادر الرياض متوجهاً إلى المدينة المنورة



الرياض3 رجب 1441 هـ الموافق27 فبراير 2020 م واس

غادر فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرياض متوجهاً إلى المدينة المنورة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -الوزير المرافق-، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني, وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

16:39ت م

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