السعودية اليوم / رئيس اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل سفير الصين لدى المملكة



الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

استقبل رئيس اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي في مكتبه اليوم, سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض التعاون وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين خاصة في مجال التعاون المشترك إذاعياً وتلفزيونياً.

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16:39ت م

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