السعودية اليوم / وزارة الصحة المغربية تؤكد عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة المغربية، أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، خلافًا للشائعات التي راجت بقوة مؤخرًا.

وقال مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة محمد اليوبي، في لقاء صحفي اليوم بالرباط، إن 19 حالة من الانفلوانزا الموسمية سُجلت في عدة مدن لكنها خالية من هذا الفيروس، وتم التعامل معها وفق المعايير الوقائية المطلوبة، وإن الوضعية الوبائية بالبلاد لا تدعو للقلق.

وأضاف المسؤول المغربي أن جميع المصالح المعنية معبأة لمواجهة أي طارئ في هذا الشأن، وأن المراقبة مشددة في جميع المطارات والموانئ والنقط الحدودية للترصد لأية حالة محتملة.

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16:28ت م

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