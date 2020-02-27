السعودية اليوم / مدير جامعة جدة يناقش مشروع الجامعة السعودية الحديثة



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقدت جامعة جدة لقاء الهيئة التعليمية لمشروع الجامعة

وأكد معالي مدير جامعة جدة خلال لقاء الهيئة التعليمية لمشروع الجامعة السعودية الحديثة , أن المشروع يمثل منعطفاً تاريخياً للجامعة ويحقق التفرد لها, بحيث يكون لها بصمة مميزة بين الجامعات الأخرى, التي انطلقت بطموح كبير وبمسار تطويري له أكثر من هدف, مضيفاً أنه في ضوء ما تحقق فنحن نثق في قدراتنا وقادرون - بإذن الله - على أن نحدث الفرق في الجامعة.

وتضمن الحوار المفتوح الذي عقد حول مشروع الجامعة السعودية الحديثة, عرضا قدمه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي, لأهم ركائز مشروع الجامعة السعودية الحديثة وأبرز التوجهات الجديدة التي ستعمل على إظهار سمة الجامعة والعوامل الممكنة لتحقيق المشروع ومجال التركيز اللوجستك والذي يمثل جزءاً لصناعة تنافسية وتحديد هوية الجامعة.

// انتهى //

16:24ت م

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جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسعقدت جامعة جدة لقاء الهيئة التعليمية لمشروع الجامعة السعودية الحديثة , اليوم , بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان , ووكلاء الجامعة, وعمداء الكليات, وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة, وذلك في قاعة الجوهرة بالفيصلية.وأكد معالي مدير جامعة جدة خلال لقاء الهيئة التعليمية لمشروع الجامعة السعودية الحديثة , أن المشروع يمثل منعطفاً تاريخياً للجامعة ويحقق التفرد لها, بحيث يكون لها بصمة مميزة بين الجامعات الأخرى, التي انطلقت بطموح كبير وبمسار تطويري له أكثر من هدف, مضيفاً أنه في ضوء ما تحقق فنحن نثق في قدراتنا وقادرون - بإذن الله - على أن نحدث الفرق في الجامعة.وتضمن الحوار المفتوح الذي عقد حول مشروع الجامعة السعودية الحديثة, عرضا قدمه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي, لأهم ركائز مشروع الجامعة السعودية الحديثة وأبرز التوجهات الجديدة التي ستعمل على إظهار سمة الجامعة والعوامل الممكنة لتحقيق المشروع ومجال التركيز اللوجستك والذي يمثل جزءاً لصناعة تنافسية وتحديد هوية الجامعة.// انتهى //16:24ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.