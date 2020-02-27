السعودية اليوم / مدير الدفاع بمنطقة تبوك يقلد العقيد البلوي رتبته الجديدة



تبوك 03رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني, بمكتبه, المقدم عبدالرحمن بن حماد البلوي, رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة عقيد .

وهنأ اللواء ” الشهراني” الضابط المترقي ، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه وملكه ووطنه.

من جهته عبر العقيد البلوي, عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

// انتهى//

16:23ت م

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