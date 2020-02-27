السعودية اليوم / بلدي المخواة يعقد جلسته العادية الـ60



الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة المخواة جلسته العادية الـ60 أمس, برئاسة رئيس المجلس جمعان الطيران, ناقش خلالها عدداً من الموضوعات واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس عبدالله الغامدي, أن المجلس اطلع على سير العمل في مشروعي الطريق الدائري الغربي والسفلتة لقرى وادي الملح، بالإضافة إلى متابعة اعتماد عدد من الحيزات العمرانية لمركز ناوان، وعدد من المواقع داخل المحافظة.

وأفاد الغامدي أنه تم مناقشة مشاكل تداخل الأراضي في المخططات, ومطالبة البلدية بحصر جميع الأراضي في المخططات التي عليها ملاحظات أو التي لا يمكن البناء عليها.

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15:56ت م

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