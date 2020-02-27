السعودية اليوم / سمو أمير الجوف بالنيابة يستقبل مدير شرطة المنطقة



سكاكا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالنيابة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.

وفي مستهل الاستقبال استمع سمو أمير منطقة الجوف بالنيابة من اللواء الوذيناني لشرح عن سير العمل والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن فهد جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام، متمنياً لهم التوفيق.

// انتهى //

15:40ت م

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