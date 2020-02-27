السعودية اليوم / شراكة إستراتيجية بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وشركة مطارات الدمام



الدمام 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

وقعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم, مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة مطارات الدمام في مجال المشاركة في تطوير المنظومتين، وقعها وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بحضور رئيس مجلس المديرين للشركة المهندس عبدالله بن محمد الزامل، وممثلي الجهتين، وذلك في مقر الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي, أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ عدد من الأهداف التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات الأكاديمية بين الجهتين, حيث سيتم التعاون في إعداد وتدريس مقررات أكاديمية في هندسة المطارات متوافقة مع احتياجات سوق العمل والتعاون على عمل دراسات وأبحاث علمية، تساعد في تطوير البيئة العامة لمطار الملك فهد الدولي والخدمات التي تُقدم لمستخدمي المطار وذلك بمشاركة طلاب ومنسوبي الجامعة والتعاون على توفير فرص تدريبية للطلبة من حملة بكالوريوس العلوم في هندسة النقل والمرور، الذين ما زالوا في طور الدراسة لمدة لا تقل عن 8 أسابيع ونشر المعرفة العامة عن هندسة النقل والمرور والمطارات لذوي الاختصاص، والمجتمع عن طريق دعم شركة مطارات الدمام للفعاليات العلمية والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى العمل نحو آفاق أرحب وأوسع في المجالات الأكاديمية مع شركة مطارات الدمام فيما يخدم المصلحة التعليمية ويؤكد عمق الشراكة بين الجهتين فيما يحقق الرؤية الوطنية الطموحة في تكامل العمل المشترك بين الجهات لخدمة هذا الوطن المعطاء متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه أكد العتيبي توجه الشركة للإسهام في تطوير أبناء وبنات الوطن وتعزيز الكوادر المؤهلة والمتخصصة في قطاع المطارات, مبينا أن هذا التعاون يهدف لإيجاد نقلة كبيرة في تغذية هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الوطنية والنهوض بصناعة الطيران إلى أعلى المستويات، الذي من شأنه تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية وفق رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً ثقة الشركة في فاعلية هذا التعاون مع الجامعة، الذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير وتوسيع نطاق الشراكات بين الجهتين في مشاريع مستقبلية أخرى بمشيئة الله.

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15:39ت م

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