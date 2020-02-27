شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في البحرين تطمئن على المصابين بـ«كورونا»: صحتهم ممتازة والان نبدء بالتفاصيل

زار أعضاء من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامه اليوم المواطنين السعوديين المصابين بفيروس كورونا (COVID-19 ) الذين يتلقون العلاج في مركز إبراهيم كانو للاطمئنان على صحتهم والوقوف على سير علاجهم، وهم يتمتعون بصحه ممتازة وعناية فائقة من قبل الطاقم الطبي البحريني.

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