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2020-02-27 ناصر الهزاني متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تكليف ناصر بن عبدالرحمن الهزاني متحدثًا رسميًا لها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا مليكًا يقضي بدمج وزارة الخدمة المدنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتغيير اسمها إلى وزارة الموارد البشرية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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