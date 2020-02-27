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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تداولات الأسبوع عند 33.35 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو ينهي تداولات الأسبوع عند 33.35 ريال
بتداولات بلغت 599,549,591.95 ريال
تراجع سعر سهم أرامكو اليوم عند نهاية جلسة التداول عند 33.35 لينهي تعاملات الخميس، متراجعًا 0.10 ريال أو ما يعادل 0.30% من قيمته.
وكان الإغلاق السابق يوم أمس تم عند 33.45 لكن تم افتتاح التداول اليوم عند 33.25 ريال.
ووصل السعر الأعلى للسهم خلال جلسة اليوم إلى 33.35 فيما هبط السعر الأدنى إلى 33.10 ريال وبلغ عدد الصفقات 7,597 صفقة، وكان متوسط كمية الصفقة 2,370 سهمًا، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى 18,007,986 سهمًا بقيمة 599,549,591.95 ريال.
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