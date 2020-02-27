شكرا لقرائتكم فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون العمرة وسط منظومة سلامة متكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون العمرة وسط منظومة سلامة متكاملة متابعات الخليج 365 - مكة يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك العمرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضمان سلامتهم بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع دخول فيروس كورونا في المملكة. Advertisements وأظهر مقطع فيديو بثته الإخبارية سلامة المعتمرين بينما يؤدون مناسكهم بكل سهولة وأمان مع المزيد من الاحتياطات. وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس تعليق الدخول إلى المملكة بغرض العمرة أو زيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت لحماية المعتمرين والحفاظ على صحتهم تحسبا لوصول أي حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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