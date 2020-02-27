الأوقاف: إطلاق منصة للتمويل الجماعي لدعم المشاريع الوقفية

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف أنها تعمل على إطلاق منصة للتمويل الجماعي تهدف من خلالها إلى إشراك المجتمع في المساهمة في تمويل المشاريع الوقفية، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي عبر منصة رقمية تعزز من الشفافية في عملية الدعم.

وبينت أن المنصة تأتي كإحدى مبادرات التحول الرقمي التي تحقق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، وذلك وفق خطة معدّة تتضمن جملة من المشاريع والمبادرات المتنوعة، وتحقيقاً لدور الهيئة في إيجاد مصادر تمويل متنوعة للقطاع غير الربحي تعزز من قدرات الكيانات غير الربحية وتحقق الاستدامة المالية لها وترفع من إسهاماتها في المجالات التنموية المختلفة.

وتستهدف منصة التمويل الجماعي الأفراد والجهات الحكومية والشركات والجهات المانحة، من خلال إتاحة الفرصة للمساهمة الجزئية في دعم المشاريع، أو المساهمة بالمبلغ الكامل للمشروع، أو طلب الشراكة في دعم أحد المشاريع، كما يمكن للجمعيات الأهلية طلب الدعم والرعاية من خلال المنصة، لتكون المنصة نقطة الاتصال الفاعلة بين الأطراف المانحة والمستفيدة تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف.

وأشارت الهيئة إلى أنها تهدف من خلال إطلاقها لمنصة التمويل الجماعي إلى تطوير منظومة آمنة وموثوقة لتقديم الدعم، وتيسير عملية المنح والاستفادة من الحلول التقنية في تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستفيدين وذلك في إطار أتمتة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية وتمكينها بما يحقق مستهدفاتها، وتوجيه مصارف الأوقاف لتشمل الأوجه والبرامج عالية الأثر، مع إتاحة المشاركة المجتمعية لمن يريد تطوير الأوقاف وتنميتها، تفعيلاً لرسالتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

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