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صحة جدة تنفي ظهور أي حالة كورونا في مطار الملك عبدالعزيز

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2020-02-27

صحة جدة تنفي ظهور أي حالة كورونا في مطار الملك عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت هيئة مكافحة الشائعات ما تردد حول اكتشاف عدد من حالات فيروس كورونا في مطار جدة.

وقالت الهيئة: إن ما يتداول عن ضبط 17 حالة كورونا في جدة في مطار الملك عبدالعزيز وتم إعادة الطائرات غير صحيح.

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وأوضحت أن الصور المتداولة هي لعملية الفحص الاحترازي المتبع في المطار منذ الشهر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة بتاريخ 26 فبراير 2020 خلو المملكة من فيروس كورونا الجديد.

بدورها أكدت صحة جدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد والوضع الصحي مطمئن.

ودعت صحة جدة الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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