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شكرا لقرائتكم الصحة تدعو لتأجيل زيارة اليابان وإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تدعو لتأجيل زيارة اليابان وإيطاليا
بسبب انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الصحة المواطنين الراغبين في زيارة اليابان وإيطاليا إلى التريث بعد تفشي فيروس كورونا في البلدين بشكل كبير.
وأهاب مركز الوقاية من الأمراض بالمواطنين ضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان.
وتجددت الدعوات إلى تأجيل السفر إلى عدة دول ظهر فيها فيروس كورونا حيث كانت السفارة السعودية لدى أنقرة حذرت المواطنين أمس من السفر إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقالت السفارة في بيان لها: نظرًا لانتشار فيروس كورونا مؤخرًا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين، خصوصًا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية.
ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.
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