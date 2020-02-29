السياسات الأمريكية التي دمرت الشرق الأوسط وليبيا و لن تتوقف عند هذا الحد

تربط وسائل الإعلام في العالم الغربي دائمًا السياسة الخارجية العدوانية للحكومة

الأمريكية ببعض الشخصيات السياسية البارزة.حيث ألقت الصحف المحافظة والتلفزيون باللوم على ادارة ليندون جونسون بسبب مذبحة فيتنام ، ولم تقل أبداً كلمة سيئة عن تصرفات ريتشارد نيكسون المشكوك فيها مثل تفجير كمبوديا ولاوس في الفترة من 1969 إلى 1970. تتصرف وسائل الإعلام الليبرالية بطريقة مماثلة عندما تشوه صورة جورج بوش الأب من أجل حرب العراق لكنها امتدحت باراك أوباما في عام 2011 بعد حمام دم الذي تسبب فيه في ليبيا. إنها مفيدة ومناسبة للألعاب السياسية والتلاعب في العملية الانتخابية في أمريكا ولكنها مثيرة للاشمئزاز أخلاقياً. الحقيقة هي أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة مبنية على التوسع والخداع العالمي لفترة طويلة. لن يتخلى أبداً المتخصصون العسكريون الأمريكيون والمرتزقة والجنرالات والجنود والقلة وضباط المخابرات عن فكرة قهر وتدمير دولة مستقلة أخرى غنية بالنفط والموارد الطبيعية. ولا يهم من هو الرئيس: جونسون أو نيكسون ، بوش أو أوباما ، ديمقراطي أو جمهوري.

عندما أصدر بوش ومساعدوه دونالد رامسفيلد وكولن باول أوامر بغزو العراق في عام 2003 ، كانوا يعرفون جيدًا أن نظام صدام لا يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وليس لديه سلاح دمار شامل. لم يكن كبار المسؤولين الأمريكيين مصممين على حماية بلادهم من "المعتدين العنيفين". لقد كانوا يهدفون إلى السيطرة على الأراضي العراقية والنفط وقتل الزعيم السياسي الذي حاول مقاومة النوايا الجشعة للعم سام. يمكننا أن نرى الآن أن عواقب الغزو في العراق كانت فظيعة وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها للبلاد رغم كل تلك الأكاذيب الجريئة حول نشر الديمقراطية والحرية. تحولت سبع عشرة سنة من ديمقراطية الولايات المتحدة في العراق إلى حمام دم مع مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتعذيبهم ، وقصفت عشرات البلدات وهدم الآلاف من

المنازل.

بفضل الدعاية الغربية ، نشعر بأننا مقتنعون بأن صدام حسين كان وحش متعطش للدماء وأكلا للأطفال. ومع ذلك ، وفقًا للدراسات بين عامي 2003 و 2011 ، قتلت قوات التحالف الأمريكية ما لا يقل عن 1201 طفل في العراق. هل تم إراقة هذه الدماء الشابة لحماية حرية الشعب العراقي؟ من الصعب تصديق ذلك. خلال الاحتلال الأمريكي للعراق ، أصبحت الحرب روتينًا يوميًا في البلاد. أظهر موقع Iraq Body Count الذي تتبع عدد المدنيين الذين قتلوا في البلاد منذ بداية النزاع ، أن 288،000 شخص قد قتلوا نتيجة للأعمال العسكرية الأمريكية والحرب الأهلية المستمرة. هل هذا هو ثمن الديمقراطية

التي جلبها الجيش الأمريكي إلى البلاد أم هي النتيجة؟

كان قرار منح جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2009 علامة أمل في السلام العالمي. لفترة قصيرة اعتقد الكثير من الناس أن أوباما كان الشخص المناسب لوقف جميع الحروب الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وأوروبا واليابان. لسوء الحظ ، فشلت كل هذه الآمال في الارتقاء إلى مستوى التوقعات بعد فترة وجيزة من بداية الربيع العربي في عام 2011. كما أظهرت الأحداث أن الرئيس الرابع والأربعين وأعضاء وزرائه تظاهروا فقط بأنهم صانعو سلام. كانت نواياهم الحقيقية تدور حول القوة والتوسع والهيمنة العالمية.

عندما اندلعت الاحتجاجات المدنية في ليبيا ، قامت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون بكل ما في وسعها لإشعال نار الحرب. استمرت الغارات الجوية الأمريكية ضد ليبيا لعدة أشهر دمرتا العديد من المدن الليبية ، ودمرت أيضا البنية التحتية المدنية بما في ذلك إمدادات المياه وقتلت الآلاف من الأبرياء. اعتقد أوباما بسذاجة أن اغتيال معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011 من شأنه أن يضع نهاية للحرب لكنه كان مجرد نهاية البداية. ليبيا اليوم ليست بلدًا ، بل هي منطقة حربية يموت فيها المدنيون يوميًا بالرصاص والقنابل والقذائف. تحول الانتهاك الأمريكي لليبيا إلى كابوس مرعب دون أي احتمالات مشرقة للمستقبل. قتلت الغارات الجوية لقوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة 5،356 ليبيًا بين عامي 2011 و 2019. قُتل حوالي 25000 ليبي في الحروب الأهلية التي أشعلتها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية.

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يمكننا أن نرى أن إدارة دونالد ترامب تحاول تكرار إخفاقات أسلافها. حيث أن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران والاستفزازات العسكرية التي لا تعد ولا تحصى بالقرب من حدود إيران والقمع على السياسيين وضباط الجيش الإيرانيين الذين اعتمدهم ترامب سيؤدي حتماً إلى موجة جديدة من الفوضى والمذابح في الشرق الأوسط. توضح التجربة السابقة أن الولايات المتحدة لن تغير خططها العدوانية مهما حدث. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف الحروب الدائمة للإمبراطورية الأمريكية هو دمارها.

Creative Commons بقلم جيك سوليوان | المشاع الإبداعي

| PeaceData.net (https://peacedata.net/the-u-s-policies-dastated-the-middle-east-and-libya-and-america-isnt-gonna-stop-there/)

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