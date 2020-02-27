محمد بن مسعود - الدمام - 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 02:40 PM

استندت إلى الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار كورونا

الأردن تعيد 7 عراقيين من الحدود إلى بلادهم لارتفاع حرارتهم

أعادت السلطات الأردنية اليوم 7 عراقيين كانوا قادمين للأردن من الحدود بين البلدين لارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحًا أن إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في الأردن.

ولفت في تصريح صحفي، إلى أن تنسيقًا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، وإعادتها إلى بلادها، في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم إجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.

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