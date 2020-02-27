، "العنزي والدوسري" إلى "عقيد" في "مدني الخرج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس، كُلاً من العقيد خالد بن معاش العنزي والعقيد سلطان بن فهد الدوسري رُتبتهما الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيتهما إلى رتبة عقيدفي إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

ورفع الضابطان المترقيان شكرهما وتقديرهما لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بترقيتهما.

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