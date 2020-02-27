، وزير الأوقاف المصري عن قرار تعليق العمرة المؤقت: يدرأ مفاسد ويحفظ أرواحاً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بياناً صحفياً اليوم الخميس، قالت فيه إن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس "كورونا"، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.
وسأل وزير الأوقاف، الله -عز وجل- أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة المملكة العربية السعودية تأشيرة العمرة
وزير الأوقاف المصري عن قرار تعليق العمرة المؤقت: يدرأ مفاسد ويحفظ أرواحاًخالد علي الخليج 365 2020-02-27
أكد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بياناً صحفياً اليوم الخميس، قالت فيه إن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس "كورونا"، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.
وسأل وزير الأوقاف، الله -عز وجل- أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:44 PM
عبر بيان رسمي يؤكد على احترازية الإجراء للإسهام في كبح جماح انتشار "كورونا"
أكد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بياناً صحفياً اليوم الخميس، قالت فيه إن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس "كورونا"، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.
وسأل وزير الأوقاف، الله -عز وجل- أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.
، وزير الأوقاف المصري عن قرار تعليق العمرة المؤقت: يدرأ مفاسد ويحفظ أرواحاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف المصري عن قرار تعليق العمرة المؤقت: يدرأ مفاسد ويحفظ أرواحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.