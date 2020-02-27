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ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.فيروس كورونا الجديد إيران
ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:28 PM
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:34 PM
الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.
، ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141 ،
المصدر : الخليج 365
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