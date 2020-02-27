، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية بغداد ،

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بفيروس "كورونا" لدى شاب في بغداد قدم إلى العراق من إيران، وتم الكشف عن الإصابة أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية، موضحاً أنه تم إجراء الفحوص المختبرية للمصاب والحجر عليه حسب اللوائح الصحية العالمية، بعدما ظهر أن الفحوص المختبرية موجبة.
يُذكر أن هذه هي سادس إصابة مؤكدة بفيروس" كورونا "يعلن عنها رسمياً في العراق، بعد خمس إصابات مؤكدة، أربع منها في كركوك، والخامسة في النجف تعود لشخص إيراني الجنسية تمت إعادته إلى إيران بسيارة إسعاف أمس الأول.وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد
تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية بغدادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-27
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بفيروس "كورونا" لدى شاب في بغداد قدم إلى العراق من إيران، وتم الكشف عن الإصابة أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية، موضحاً أنه تم إجراء الفحوص المختبرية للمصاب والحجر عليه حسب اللوائح الصحية العالمية، بعدما ظهر أن الفحوص المختبرية موجبة.
يُذكر أن هذه هي سادس إصابة مؤكدة بفيروس" كورونا "يعلن عنها رسمياً في العراق، بعد خمس إصابات مؤكدة، أربع منها في كركوك، والخامسة في النجف تعود لشخص إيراني الجنسية تمت إعادته إلى إيران بسيارة إسعاف أمس الأول.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:06 PM
لشاب قادم من إيران أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بفيروس "كورونا" لدى شاب في بغداد قدم إلى العراق من إيران، وتم الكشف عن الإصابة أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية، موضحاً أنه تم إجراء الفحوص المختبرية للمصاب والحجر عليه حسب اللوائح الصحية العالمية، بعدما ظهر أن الفحوص المختبرية موجبة.
يُذكر أن هذه هي سادس إصابة مؤكدة بفيروس" كورونا "يعلن عنها رسمياً في العراق، بعد خمس إصابات مؤكدة، أربع منها في كركوك، والخامسة في النجف تعود لشخص إيراني الجنسية تمت إعادته إلى إيران بسيارة إسعاف أمس الأول.
، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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