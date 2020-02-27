حساب المواطن: استقلالية مشروطة للأعمار السنية من 18 إلى 24 عامًا

أكّد برنامج حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة، مشيرًا إلى أن مستندات إثبات الاستقلالية هي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد).

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»: «السلام عليكم، هل صحيح من بلغ 24 لا يلزم له إدراج عقد إيجار لإثبات الاستقلالية؟».

وقال حساب المواطن: «وعليكم السلام، في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة، نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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