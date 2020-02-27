عقب وقف العمرة.. وزارة الحج تحدد إجراءات مهمة لمواطني 6 دول

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، الإجراء الذي يجب اتباعه لمن حصل على تأشيرة لأداء العمرة، وذلك عقب صدور قرار بوقف العمرة –مؤقتًا- بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة -عبر حسابها بتويتر- أنه على مَن حصل على تأشيرة للعمرة قبل صدور قرار وقوف دخول حامليها من الدول التالية: «مصر - الجزائر – باكستان – الهند – إندونيسيا – تركيا» الاتصال على الرقم التالي (00966920002814)، مضيفة أن المكالمة تحسب على المتصل بتكلفة محلية.

وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المستفيدين بالوزارة، يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة ويرغب في معرفة الإجراءات المتبعة.

وكانت حركة الطيران والسفر بين مصر والسعودية شهدت ارتباكًا اليوم الخميس، في أعقاب قرار تعليق الدخول –مؤقتًا- إلى المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات وسفر الآلاف من الركاب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه فور صدور قرار المملكة، أصدر مركز عمليات وزارة الطيران المدني المصرية، قرارًا لمراكز العمليات بمطار القاهرة والمطارات المصرية بعدم سفر المعتمرين والسياحة إلى السعودية، وعلى الفور تم تنفيذ القرار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أنه بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره، قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أنه سيتم أيضًا تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

كما قررت تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

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ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

من جانبها، نفت وزارة الصحة، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد في أحد مستشفيات مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، في بيان له صباح اليوم الخميس، إنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

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