علّقت أمانة الطائف، اليوم الخميس، على مقطع فيديو يظهر ذبح «أغنام هزيلة». وقالت الأمانة إنها اتخذت الإجراءات النظامية بعد «مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يصور عددًا من الأغنام الهزيلة والأخرى المذبوحة داخل حضيرة للماشية بسوق الأنعام الجديد، بالسيل الصغير شمال الطائف».
وأوضحت أمانة الطائف أنه «تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة والجهات الأمنية على الواقعة في حينه، وتم ضبط عمالة تابعة لمسلخ متنقّل يقومون بذبح المواشي الهزيلة داخل حضيرة أغنام خالية، وتم ضبط لحوم مجهولة معبأة في أكياس، ما استوجب مصادرة اللحوم وإتلافها على الفور، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالها».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. واقعة «الأغنام الهزيلة» تدفع أمانة الطائف لتوضيح «مقطع الذبح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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