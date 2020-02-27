أمر ملكي يرقي أعضاء بالنيابة العامة إلى «مدعي استئناف»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًّا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف، على سلك أعضاء النيابة العامة.

من جانبه، ثمَّن النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحثّ النائب العامّ، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر في 16 فبراير الجاري، أمرًا ملكيًّا بترقية (436) عضوًا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

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