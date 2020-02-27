تنبيهات من «الأرصاد»: رياح نشطة وعوالق ترابية على 4 مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية.



وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع، وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

كما نبّهت الهيئة إلى رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة و بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة 12 ظهراً.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة أيضًا، من تدنٍ في مدى الرؤية بسبب العوالق الترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة الـ 8 مساءً .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة) يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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