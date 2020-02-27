بالفيديو.. إزاحة الستار عن مجسم «طرفة» هدية المؤسس لجورج السادس

أزيح الستار بمتحف الخيل العربية في حي طريف بالدرعية، عن مجسم للفرس الأصيلة «طرفة»، التي أهداها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، إلى الملك جورج السادس.

ورحلت في عام 1937 م –وفقًا لتقرير للإخبارية- الفرس الأصيلة «طرفة» من صحراء نجد، إلى العاصمة البريطانية لندن، عبر سفينة رست في ميناء إلبرت الملكي، وسافرة «طرفة» كهدية إلى الملك جورج السادس بمناسبة تتويجه وتقديرًا على حسن ضيافته للأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في عام 1919م.

وجاء مسجم الفرس «طرفة» بالحجم الطبيعي لها، لتراها الأجيال الجديدة، وكلف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية، الفنانة التشكيلية «كارين كاسبر» بتصميم ونحت المجسم الذي يزن أكثر من 440 كيلو جرامًا.

يذكر أن كارين كاسبر هي فنانة تشكيلية أمريكية الأصل، وتخصصت في تصميم نماذج ومجسمات الخيل العربية الأصيلة، وتعد الأولى في هذا المجال على مستوى العالم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت أمس الأربعاء، عن إكمال المحجر الحيواني والنباتي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتم فسح جميع الخيل القادمة من خارج المملكة لبطولة كأس السعودية التي يبلغ عددها 59 رأسًا من الخيل.

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كما أكد المحجر سلامة الخيل بعد استكمال تطبيق جميع الإجراءات والفحوصات المحجرية ومن ثم فسحها.

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