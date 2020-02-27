العدل: ‏الموقفة خدماتهم حاليا صفر

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، أصدر قرارا يقضي بإلغاء ما يسمى بـ«إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية» ليقتصر الأمر على «منع التعام المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ.
وصدر قرار الوزير في 4 جمادى الأولى، وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة ودون وقوع ضرر لأي من الطرفين.
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