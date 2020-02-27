أمر ملكي: ترقية وتعيين 5 قضاة بديوان المظالم

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).
وقال الدكتور اليوسف : "إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
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