السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين والزوار



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية

وشددت الأمانة العامة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مشيرةً إلى أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة, ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

// انتهى //

13:52ت م

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جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره.وشددت الأمانة العامة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مشيرةً إلى أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة, ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.// انتهى //13:52ت م0117

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