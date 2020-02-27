السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال الدفاع المدني بالمنطقة



نجران 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران بالدعم غير المحدود، الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها، وما يقدمونه من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي الذي سلم سموه تقريراً عن أعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية.

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13:50ت م

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