السعودية اليوم / فخامة الرئيس الموريتاني يصل إلى جدة



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

وصل إلى جدة اليوم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي, ومدير عام شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر, ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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13:47ت م

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