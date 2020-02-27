السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يدشن الأحد المقبل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



جدة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, يوم الأحد المقبل, فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني (2020) تحت شعار "السلامة أولاً".

ويتخلل هذا الاحتفاء مجموعة من البرامج والمسابقات, إلى جانب المعرض الذي يشهد مشاركة العديد من الجهات العامة والخاصة التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

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13:35ت م

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