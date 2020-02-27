السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تكرم طلابها وطالباتها المتفوقين



حفرالباطن 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

كرمت جامعة حفر الباطن ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس الأول، طلابها وطالباتها المتفوقين في جميع كليات الجامعة وفروعها، البالغ عددهم لهذا العام أكثر من 700 طالبٍ وطالبة حصلوا على تقدير ممتاز في دراستهم الجامعية، مقارنة بـ 435 طالباً وطالبة في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 62 ٪ تقريباً.

وأوضح معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أن تكريم المتفوقين والمتفوقات مصدر اعتزاز للجامعة، وتقديراً للجهود المبذولة من الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكداً أن الاتصاف بالجد والاجتهاد يقود إلى التفوق، وهو الخيار الوحيد للنهوض بالمجتمع والوطن .

وأبان معاليه، أنه في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الذي أحب العلم وأكرم المبدعين والمتفوقين في مجالاته نرى العطاء المتدفق؛ لكون العلم بوابة المستقبل الواعد، ويشاطره في ذلك ولي عهده الأمين عراب الرؤية الإبداعية ٢٠٣٠ التي تعول على المتفوقين لتبني رسالتها، وتحقق أهدافها، وتلك رسالة لمشروع عملاق، من أجل أمة عملاقة بتراثها الحضاري وحاضرها الراقي، ومستقبلها المشرق بإذن الله.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري، أن هذا النجاح الذي تترجمه الأرقام وتدعمه الإحصائيات ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم معالي مدير الجامعة، ووكلاء الجامعة، وهي ترجمة للجهود الأكاديمية التي يبذلها عمداء وعميدات الكليات، وأعضاء هيئة التدريس؛ لتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف اللازمة؛ تنمية لقدراتهم ومهاراتهم.

وأفاد الدكتور العامري، أن المحافظة على التفوق تكون بمداومة الجد والمثابرة، والاستعداد الجيد للتعلم، وتنظيم الوقت والتخطيط الجيد للحياة الجامعية، إضافة إلى التعاون مع الأساتذة وإبراز الشخصية العلمية للطالب أكثر اهتماما وجدية، فالطالب الجامعي هو عماد التنمية.

// انتهى//

13:26ت م

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