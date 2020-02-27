السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة المندق يعقد جلسته الأولى لهذا العام



الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس المحلي لمحافظة المندق اليوم، جلسته الأولى للعام الحالي، برئاسة محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتم خلال الجلسة استعراض مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه، كما تم بحث الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة، واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية عن تلك المشروعات.

وأوصى المجلس في نهاية الجلسة بدراسة الحيز العمراني للمحافظة والمراكز التابعة لها، والعمل على تأسيس نادٍ رياضي بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة والتنسيق في ذلك مع معلمي التربية البدنية بالمدارس، والتأكيد على الإدارات الحكومية بالحفاظ على المعايير التي أسهمت في اعتماد مدينة المندق مدينة صحية عالمية، ومتابعة المواقع الأثرية والمتاحف التراثية والاهتمام بها وتهيئتها وتجهيز الخدمات لها.

كما أكد الفائز على الجميع بذل قصارى جهدهم بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة، وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة.

// انتهى //

13:25ت م

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