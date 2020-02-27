السعودية اليوم / إدارة شئون الصحة المدرسية بتعليم المدينة المنورة تعقد لقاءها الأول بمديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية



المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

عقدت إدارة الشئون الصحية المدرسية بتعليم المدينة المنورة أمس، لقاءها الأول بمديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية بحضور مساعد المدير العام للشئون المدرسية الدكتور فهد القايدي ومديرة إدارة الشئون الصحية المدرسية فاطمة الصيدلاني وذلك بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة.

وناقش اللقاء الذي يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين إدارة الشئون الصحية المدرسية ومكاتب التعليم (بنين- بنات) بما يحقق تجويد الأداء وتحسين كفاءة النظام وتحقيق تطلعات وزارة التعليم ومستهدفات الرؤية الوطنية، الخطة التشغيلية لإدارة الشئون الصحية المدرسية بوزارة التعليم وما تضمه من برامج ومشاريع وزارية تثقيفية وتوعوية ووقائية ومتابعة الاستمارات من حساب المشرف الصحي بنظام نور (تشخيصي - تقييمي) وتفعيل مبادرة "بيئتي صحتي".

وأكد الدكتور القايدي خلال اللقاء على أهمية التكامل بين الإدارات والمكاتب بما يعزز الجوانب الصحية في البيئات المدرسية، مثمناً لإدارة الشئون الصحية المدرسية جهودها المبذولة في هذا الصدد.

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13:08ت م

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