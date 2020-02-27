السعودية اليوم / "مشكاة" يستضيف الورشة التأهيلية الدولية لمعرض إنتل آيسف



الرياض 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أقام معرض مشكاة التفاعلي - إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، الورشة التأهيلية لمعرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة، لـ60 طالباً وطالبة من الفائزين في التصفية النهائية لأولمبياد "إبداع ".

ويسعى معرض مشكاة التفاعلي من خلال هذه الاستضافة التي تستمر 3 أيام إلى مشاركة مؤسسات الوطن في دعم وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وإكسابهم طرق البحث العلمي وتعزيز مهاراتهم في الرياضيات والتصميم الهندسي والتطوير التكنولوجي، ليصبحوا قادة المستقبل في جميع القطاعات.

يذكر أن معرض Intel ISEF بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية كمسابقة محلية، وأصبح بعد ذلك مسابقة دولية، قام بإنشائها جمعية العلوم والمجتمع الأمريكية، ويعد أكبر ظاهرة علمية في العالم، كما أنه من أعرق المسابقات العلمية وأكبرها في مجال البحث العلمي يشارك فيه أكثر من 1800 مشارك من أكثر من 79 دولة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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13:08ت م

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