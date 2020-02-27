السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم برنامجًا علميًا كل سبت في مسجد قباء



المدينة المنورة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامجًا علميًا كل يوم سبت (أسبوعيًا) في العام الجاري بدءًا من السبت المقبل بمسجد قباء في المدينة المنورة.

ويتضمن البرنامج محاضرات عن قراءة من تفسير السعدي ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للمقدسي، والأدب المُفرد للإمام البخاري وشرح الأصول الستة للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وفضائل المدينة من صحيح البخاري.

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13:04ت م

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