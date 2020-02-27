السعودية اليوم / "أثر القران في حياة المسلم" محاضرة بالمخواة غدًا



الباحة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المخواة غدًا، محاضرة بعنوان "أثر القران في حياة المسلم"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام البخاري.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد محمد الرياعي ضمن مناشط وفعاليات الجمعية الدعوية والعلمية.

// انتهى //

12:52ت م

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