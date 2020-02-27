الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بـ كورونا

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-) اليوم، قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق من هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

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وأفادت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه، لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

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