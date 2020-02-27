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2020-02-27 الكويت تعلق استخدام البطاقات المدنية لتنقل مواطني دول التعاون القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج متابعات الخليج 365 - واس علقت الكويت استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى الكويت مؤقتًا في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم، موضحةً أن هذا الإجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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