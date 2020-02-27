إصابة 10 أشخاص في حادث مروع على طريق الطائف

2020-02-27

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وبليغة إثر حادث تصادم وقع فجر اليوم الخميس على طريق الطائف بعد العطيف بين مركبتين إحداهما ميكروباص، فيما تمكن الدفاع المدني من تحرير حالتين تم احتجازهما.

وكانت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف تلقت عند الساعة ٤:٢٤ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم وذلك على طريق الطائف بعد العطيف، وقال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد حمود الصخيري، وعند وصول أول فرقة اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم مركبتين إحداهم ميكروباص.

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وأضاف: على الفور قامت الفرق بفرز الحالات حيث تبين أن بالموقع عشر حالات من طرف واحد خمس منها رفضت الكشف والنقل، وخمس منها تلقت العلاج اللازم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة حيث كان هناك حالتين قد تعرضت لإصابتين بليغتين كانت قد احتجزت حيث تم تحريرها عن طريق فرق الدفاع المدني، وثلاث حالات مستقرة الإصابة، مشيراً إلى أنه تم مما نقل خمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لاستكمال العناية الطبية.

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