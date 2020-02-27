2020-02-27

نصائح لقيادة أكثر أمنًا عند حدوث موجات الغبار

متابعات الخليج 365 -الرياض

وجهت إدارة المرور العديد من النصائح لقيادة أكثر أمنًا عند حدوث موجات الغبار.

Advertisements

وشدد المرور على ضرورة ترك مسافة كافية وتجنب السرعة على الطريق، مع التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، ودم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة

وأيضًا، إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه عند الضرورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على المرتفعات الجنوبية الغربية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر