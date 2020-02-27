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ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا

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2020-02-27

ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا

وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إيران اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

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وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.

وقالت إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة.

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