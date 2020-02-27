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ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ كورونا في البحرين إلى 33 حالة

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2020-02-27

ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ كورونا في البحرين إلى 33 حالة

بعد تسجيل 7 حالات جديدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في مملكة البحرين إلى 33 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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وأوضحت وزارة الصحة في مملكة البحرين أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، مبينةً أنه أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها إن إحدى الحالات هي لمواطن قادم أيضًا من إيران وقد وصل إلى البلاد قبل إعلان إيران انتشار الفيروس في مدنها، وقام بالاتصال بالرقم المخصص للبلاغات الصحية فور شعوره بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا وتم نقله بالإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات واتباع الإجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة علاجه، والقيام بعزل وفحص المخالطين له في المراكز المخصصة لذلك.

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