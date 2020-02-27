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تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية بغداد لشاب قادم من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.

وأفاد المتحدث بإسم الوزارة في بيان صحفي أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بفيروس "كورونا " لدى شاب في بغداد قدم إلى العراق من إيران ,وتم الكشف عن الإصابة أثناء مراجعته إحدى المؤسسات الصحية ، موضحاً أنه تم إجراء الفحوصات المختبرية للمصاب والحجر عليه حسب اللوائح الصحية العالمية ,بعدما ظهر بأن الفحوصات المختبرية موجبة.

يذكر أن هذه هي سادس إصابة مؤكدة بفيروس" كورونا "يعلن عنها رسميا في العراق, بعد خمس إصابات مؤكدة , أربع منها في كركوك, والخامسة في النجف تعود لشخص إيراني الجنسية تم إعادته إلى إيران بسيارة إسعاف أمس الأول.