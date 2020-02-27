، انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لبثّ روح المنافسة واكتشاف المواهب

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.

ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.

ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.معهد إعداد القادة وزارة الرياضة مدينة مكة المكرمة