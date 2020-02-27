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ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.
ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.
ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.معهد إعداد القادة وزارة الرياضة مدينة مكة المكرمة
انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-27
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.
ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.
ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:30 AM
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:55 AM
يهدف لبثّ روح المنافسة واكتشاف المواهب
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، غدًا الجمعة، دوري الأكاديميات لأول مرة في مدينة مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة 6 أكاديميات بنظام المجموعات للفئة العمرية تحت 12 سنة.
ويشارك في الدوري كل من أكاديميات "نور، وبناء الإنسان، والهجرة، ومدرسة المواهب، والصبياني، والفوز" المقيدة مسبقًا لدى وزارة الرياضة.
ويهدف المعهد من إقامة دوري الأكاديميات لبثّ روح المنافسة لدى لاعبي الفئات السنية، واكتشاف المواهب، وتحفيز الأكاديميات على العمل بشكل أكبر وأدق في الأيام المقبلة.
، انطلاق دوري الأكاديميات للمرة الأولى من مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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