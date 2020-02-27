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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًّا كريمًا، يقضي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة "مدعي استئناف" على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات؛ مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
وهنّأ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة؛ حاثًّا إياهم على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يُديم عزهما وتوفيقهما.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز النيابة العامة
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 11:34 AM
المعجب: في إطار الدعم الرفيع من مقام خادم الحرمين بما يعزز الكفاية الشاملة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًّا كريمًا، يقضي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة "مدعي استئناف" على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات؛ مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
وهنّأ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة؛ حاثًّا إياهم على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يُديم عزهما وتوفيقهما.
، بأمر الملك.. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مدّعي استئناف ،
المصدر : الخليج 365
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